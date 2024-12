Iltempo.it - Fisco: Nevi, 'lettere non scandalose, obiettivo patto con cittadini'

Leggi su Iltempo.it

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "È giusto e corretto avvertire il contribuente che c'è un'opportunità e che si può adeguare. L'è quello di costruire untra ile i, impostazione ideale per ottemperare al dovere di pagare le tasse ed essere lasciati in pace dallo Stato". Lo afferma ad 'Affaritaliani.it' Raffaele, portavoce nazionale di Forza Italia e vicecapogruppo vicario alla Camera. "Queste-aggiunge- non sono affatto, l'noi di Forza Italia lo condividiamo. Mentre sull'ipotesi dell'evasometro eravamo nettamente contrari e l'abbiamo stoppato subito e fatto ritirare, in questenon c'è proprio scandalo. Tra l'altro il viceministro Leo non ha fatto niente perché lesono state inviate dall'Agenzia delle Entrate e lo spirito è quello giusto, poi sui toni si può discutere.