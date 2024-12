Lanazione.it - Firenze, la Fierucola dell’Immacolata torna in piazza Ss Annunziata

, 2 dicembre 2024 - Per un Natale all’insegna dell’artigianato locale e solidale, nel weekend del 7 e 8 dicembrela- la storica mostra mercato organizzata dall’associazione La- riempiràSantissimadi sapori, tradizioni e creatività, con un focus sull’artigianato locale e sulla sostenibilità ambientale (dalle 9 alle 19). L’evento offre un’ esperienza natalizia per chi desidera scoprire regali unici e originali, dai prodotti alimentari genuini ai manufatti artigianali. Quest’anno lapunta ancora di più sull’ecologia: gli stand, decorati con materiali naturali raccolti nei boschi, sono completamente privi di plastica e progettati per minimizzare il consumo energetico. La sera, l’atmosfera sarà resa magica da luci soffuse alimentate da batterie, pannelli solari e candele.