Fiorella Mannoia 8 maggio 2025 al Teatro Rossetti di Trieste

Dopo aver incantato il pubblico con una tournée estiva nelle località all’aperto più belle e una invernale nei teatri più suggestivi,si prepara a regalare nuove emozioni ai propri fan: torna “Sinfonica-Live con Orchestra in Teatro” nella primavera 2025 con tanti nuovi appuntamenti nei teatri di tutta Italia. Un successo incredibile che ha fatto collezionare ovunque sold out, data dopo data, e un ritorno primaverile a grande richiesta, che rappresenta un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza unica dove la potenza della musica dal vivo si unirà alla sensibilità artistica della cantante romana. Il tour vedrà un’unica tappa in Friuli Venezia Giulia, il prossimo 8 maggio(inizio alle 21.00). I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Il Rossetti di Trieste, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 18.