Ecodibergamo.it - Finestrini rotti, altri casi in città: «Più controlli: tutti denuncino»

I VANDALISMI. Nuovinella notte tra il 6 e 7 dicembre anche in via Magrini e Lotto: una decina le auto colpite. Il tema trattato in Prefettura in un vertice. La questura: «Rumori? Chiamare il 112». L’assessore Angeloni: si segnali sempre.