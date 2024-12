Bresciatoday.it - Finestre forzate, anche mentre in casa ci sono i proprietari: raid dei ladri in paese

Serata da incubo quella di ieri, venerdì 6 dicembre, per diversi residenti della località Pozze di Lonato del Garda.e porte rotte e case messe a soqquadro dai. Sarebbero almeno 4 i furti messi a segno tra via Fenil Nuovo Molini e via Sicilia: le segnalazioni si rincorrono sulle.