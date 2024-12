Lanazione.it - Fiesole, a teatro va in scena la storia con ‘Papaveri Rossi’ e la battaglia a Montecassino

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 7 dicembre 2024 - Il viaggio dalla Siberia all'Italia del Generale Anders, dei suoi soldati e della più grande compagnia teatrale itinerante della seconda guerra mondiale. Ladel Secondo corpo d'armata polacco che combatté ae aprì la strada agli Alleati verso la liberazione d'Italia. Un popolo in fuga dai gulag della Siberia che nella cultura trova l’arma più potente. Presentato nell’80esimo anniversario delladi, approda venerdì 13 dicembre aldi“Papaveri rossi”, spettacolo diPubblico Ligure ideato e diretto da Sergio Maifredi con la consulenza storica di Krystyna Jaworska, interpretato da Massimiliano Cividati con i musicisti Andrea Zani e Gennaro Scarpato. In collaborazione con il Consolato Onorario della Repubblica di Polonia in Firenze.