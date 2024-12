Napolipiu.com - “Fermatevi!”: Conte costretto a bloccare i giocatori del Napoli in allenamento

Gli azzurri si preparano con grande determinazione alla sfida contro la Lazio. Il tecnicoa moderare l’ardore dei suoi calciatori.La sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio ha acceso il fuoco della rivalsa nel. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, l’intensità degli allenamenti a Castel Volturno ha raggiunto livelli talmente elevati da costringere Antonioa intervenire per moderare l’ardore dei suoi calciatori.La squadra si prepara alla rivincita di domenica sera al Diego Armando Maradona, dove gli azzurri scenderanno in campo con la formazione titolare, abbandonando il turnover visto nel match di coppa. “I big delsono apparsi carichi e motivati”, rivela il quotidiano, sottolineando come Buongiorno e Anguissa, nonostante la fatica accumulata nella battaglia di Torino, abbiano mostrato un’intensità tale da richiedere l’intervento del tecnico per evitare rischi di infortuni da sovraccarico.