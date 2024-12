Iltempo.it - Farmac, maculopatie: studio conferma efficacia del trattamento che riduce numero di iniezioni

Leggi su Iltempo.it

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - A 2 mesi dal suo ingresso nella pratica clinica in Italia, aflibercept 8 mg siuna soluzione innovativa e promettente per ildella degenerazione maculare neovascolare (nAmd) e dell'edema maculare diabetico (Dme). Le sue potenzialità sono state al centro di un simposio al Congresso Floretina 2024, in corso a Firenze, dove sono state presentate nuove evidenze scientifiche a supporto dell'delo. Gli studi clinici continuano a dimostrare come aflibercept 8 mg offra un controllo rapido e duraturo dei fluidi, garantendo miglioramenti visivi e anatomici a 3 anni, consentendo di estendere gli intervalli tra i trattamenti fino a 5 mesi, con sole 3di loading, in entrambe le indicazioni, e con un profilo di sicurezza paragonabile a quello di aflibercept 2 mg,ndo l'affidabilità del