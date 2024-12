Padovaoggi.it - Facili, e veloci: ecco come richiedere certificati e passaporti negli uffici postali del Padovano

Leggi su Padovaoggi.it

Prosegue anche in provincia di Padova Polis, il progetto di Poste Italiane che punta a trasformare glinella casa dei servizi digitali, uno sportello unico per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni al di sotto dei 15mila.