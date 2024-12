F1 qualifiche GP Abu Dhabi oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi su Sportface.it

La F1 entra nel vivo del Gran Premio di Abu. Il ventiquattresimo round stagionale chiude un campionato iniziato a marzo e che nel corso dei mesi ha regalato grandi emozioni. Il titolo piloti è stato assegnato a Max Verstappen nel weekend di Las Vegas, ma è ancora in palio il Mondiale Costruttori. Il titolo è conteso da McLaren e Ferrari, con il team di Woking avanti per ventuno punti. La Rossa si trova a dover affrontare un weekend che parte in salita, con Charles Leclerc penalizzato di dieci posizioni dopo la sostituzione del pacco batterie.VAI ALLATESTUALELa caccia alla pole position è attesa per sabato 7 dicembre, con il semaforo verde della pitlane che scatterà alle 15:00 italiane, dando via al Q1. La sessione sarà trasmessa insui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1.