Oasport.it - F1, orari di domani GP Abu Dhabi 2024: programma gara, tv, streaming

, domenica 8 dicembre, il circuito di Yas Marina sarà teatro del Gran Premio di Abu, ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Attesa alle stelle in vista delladecisiva per l’assegnazione del titolo costruttori (quello piloti è stato già vinto a Las Vegas da Max Verstappen), con in lizza due scuderie storiche come McLaren e Ferrari.Il team inglese si presenta all’appuntamento conclusivo del campionato con un buon vantaggio di 21 punti in classifica generale sulla Scuderia di Maranello, chiamata ad un’impresa quasi impossibile per ribaltare la situazione anche alla luce della penalità di (minimo) 10 posizioni in griglia che dovrà scontare Charles Leclerc per aver montato il terzo pacco batterie dell’anno sulla sua SF-24.La squadra papaya può contare su una macchina estremamente competitiva ed è ormai ad un passo dall’iride, anche considerando il pessimo feeling della Rossa con la capitale degli Emirati Arabi Uniti.