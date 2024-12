Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Tempistiche sbagliate nel Q1. Domani voglio salutare Mercedes nel migliore dei modi”

L’ultimo sabato con lasi trasforma in una delle peggiori della sua illustre carriera., infatti, ha chiuso al diciottesimo posto le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo e ultimo appuntamento del Mondiale di F1 2024.Il pilota spagnolo inglese ha pagato a carissimo prezzo il traffico nelle battute conclusive del Q1, assieme a una W15 non prestazionale. Lando Norris ha centrato la pole position con il tempo di 1:22.595 e 209 millesimi di margine su Oscar Piastri, mentre Carlos Sainz è terzo a 229.Quarta posizione per Nico Hulkenberg a 391, quinta per Max Verstappen a 350 millesimi, quindi sesta per Pierre Gasly a 389, davanti a George Russell settimo a 537., come detto,sarà solamente 18° in griglia. Lando Norris in pole ad Abu Dhabi davanti a Piastri, Sainz in seconda fila, Leclerc partirà ultimoAl termine delle qualifiche di Yas Marina, il pilota sette volte campione del mondo ha analizzato quanto avvenuto in pista: “Senza dubbio sono entrato in pista con la tempistica sbagliata – ammette – In quel momento c’era parecchio traffico e diversi piloti che stavano dando il via al loro ultimo tentativo, o l’avevano concluso.