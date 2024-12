Milanotoday.it - Euroleague, LeDay e Brooks fanno volare l'Olimpia: battuta anche l'Asvel Villeurbanne

Leggi su Milanotoday.it

Non si ferma la corsa dell'EA7 Milano in Eurolega. La squadra di Ettore Messina piegal'(reduce dal successo sul Real Madrid) e infila la quinta in fila. Nel 92-84 conclusivo, c'è la firma dei soliti noti (i 17 die Mirotic, i 14 di) madi un.