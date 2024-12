Ilgiorno.it - Erba Elettronica a Lariofiere: tecnologia, AI e domotica in mostra

Week-end di Sant’Ambrogio dedicato a tutti gli appassionati diper seguire incontri, convegni o andare a caccia delle componenti introvabili per pc, telefonini in vendita a ““. Questa mattina dalle 9.30 alle 13 nel padiglione B gli esperti mostreranno com’è possibile riparare e far tornare come nuova una radio d’epoca, alle 15 una conferenza su “Evoluzione e usi pratici dell’intelligenza artificiale“, mentre nel padiglione A i ragazzi della Fondazione Castellini faranno alcune dizioni di, programmazione e mostreranno un braccio robot che hanno costruito in classe. Ospiti della fiera anche gli studenti dell’Isis Romagnosi dicon alcune dizioni di automazione industriale. Domani pomeriggio laboratorio con i lampadari in stile e un corso base per chi vuole avvicinarsi alle meraviglie della stampa 3D.