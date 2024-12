Livornotoday.it - Educativa scolastica, presidio in Provincia contro i tagli e il rischio licenziamenti. Usb: "Servizio prioritario, le istituzioni facciano la loro parte"

Leggi su Livornotoday.it

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Una situazione assai critica. Perché in ballo non c'è soltanto il futuro di una quindicina di educatori ed educatrici che rischiano di perdere il posto di lavoro, ma anche la qualità di unfondamentale in ambito scolastico, ovvero quello.