Formiche.net - Ecco i documenti romeni declassificati sulle interferenze elettorali russe

Leggi su Formiche.net

La polizia ha effettuato perquisizioni in tre case a Brasov, nel centro della Romania, nell’ambito dell’inchiesta su presunte irregolarità nel primo turno delle elezioni presidenziali. Lo ha annunciato oggi la procura. Nel mirino c’è Bodgan Peschir, programmatore e uomo d’affari romeno che con il suo canale Bogpr è il principale sospettato del finanziamento illegale della campagna TikTok del sovranista Calin Georgescu. Peschir è stato prelevato dalla polizia e portato via per essere interrogato. L’operazione è arrivata all’indomani della decisione della Corte costituzione di annullare i risultati della votazione avvenuta il 24 novembre per il sospetto di ingerenzea favore di Georgescu, candidato di estrema destra con posizione filtrasse e anti Nato, Ue e Occidente, uscito nettamente in testa.