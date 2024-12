Ferraratoday.it - Dramma all'alba, si accascia mentre è in auto con la fidanzata: muore un giovane

Leggi su Ferraratoday.it

Si è sentito male all’improvviso, in, e per lui non c’è stato nulla da fare. E’ morto così, sabato mattina intorno alle 6, un ragazzo italiano di 34 anni che si trovava all’interno della propria vettura con la.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayI due erano arrivati.