Oasport.it - Doppietta McLaren nelle FP3 ad Abu Dhabi: Piastri precede Norris. Ferrari deludente

Lecontinuano a martellare nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu, l’ultimo del Mondiale di Formula 1.FP3 ètargata Oscar-Landocon due ottimi giri nella simulazione da qualifica, mentre lanon riesce a svoltare: quinto Carlos Sainz e nono Charles Leclerc che si è lamentato via radio per il rendimento della vettura.Primi minuti che sono piuttosto soporiferi per tutte le scuderie con la Aston Martin insieme alla Alpine che è l’unica a schierare le vetture in pista per cominciare a fare una run con la gomma media. Tutti gli altri aspettano più di un quarto d’ora e il primo tempo significativo viene timbrato da Kevin Magnussen in 1:24.470 mettendosi davanti adi 0?342 e al compagno di squadra Hulkenberg idi 0?432.