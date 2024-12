Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Genoa-Torino 0-0 | Iniziato il secondo tempo LIVE

Si apre il sabato della quindicesima giornata del campionato diA con una sfida importante in chiave salvezza:Dopo i due anticipi del venerdì, Inter-Parma e Atalanta-Milan, si torna in campo per il quindicesimo turno del campionato diA. La prima partita in programma questo sabato è quella che vede di fronte ile il.Patrick Vieira (LaPresse) – Calciomercato.itI rossoblu, guidati in panchina da Patrick Vieira, sono reduci dall’importantissima vittoria ottenuta sul campo dell’Udinese di Kosta Runjaic la scorsa settimana, in gol il bomber Andrea Pinamonti, quinta rete stagionale: una vera e propria boccata d’ossigeno per una squadra che non trovava i tre punti da quasi un mese, squadra allora in mano ad Alberto Gilardino, poi esonerato. Di contro, i granata dell’allenatore Paolo Vanoli arrivano a questo appuntamento con un solo punto di vantaggio sui rossoblu in classifica e dopo la sconfitta interna patita contro il Napoli di Antonio Conte.