Dietro Stellantis una lezione per tutti. L’opinione di Bonanni

Come spesso accade in Italia, i problemi vengono presi sul serio solo quando raggiungono una fase critica. Siamo abituati alle emergenze e tendiamo a ignorare ciò che non si è ancora trasformato in crisi. È il caso di, tema di attualità nonostante le difficoltà fossero evidenti già da tempo. I lavoratori in cassa integrazione sono aumentati e la produzione di auto in Italia è diminuita del 30% rispetto all’epoca di Marchionne.Le difficoltà, in realtà, erano già presenti quando Fca si fuse con i francesi di Psa per creare. Fin dall’inizio, però, si sono fatte scelte discutibili: progettazione e marketing sono stati trasferiti all’estero, gli stabilimenti italiani si stanno svuotando e gran parte dei brevetti è ora registrata in Francia. Negli ultimi cinque anni, mentre i dividendi distribuiti agli azionisti hanno raggiunto i 15 miliardi di euro, gli investimenti in innovazione e sviluppo sono stati insufficienti per affrontare i cambiamenti tecnologici e la transizione ecologica.