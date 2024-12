Palermotoday.it - Decimo raduno natalizio delle mitiche Fiat 500 tra Cefalù e Castelbuono

Leggi su Palermotoday.it

si preparano ad accogliere le500 per il 10^organizzato dal fiduciario del Coordinamento didel “Club500 Italia” Francesco Ventura, una giornata all’insegna della passione per la bicilindrica, per le tradizioni e dei sapori natalizi.