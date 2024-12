Linkiesta.it - Davigo entra nel club dei pregiudicati, ci troverà anche molte persone perbene

È stato sottolineato giustamente – quanto, forse, un po’ banalmente – che Piercamilloè in modo definitivoto neldei. Mi pare di non aver letto da nessuna parte che è uscito da quello delle”. Questa è la notizia. E a darla, ovviamente, non dovrebbe essere chi pensa che la società degli uomini non è divisa in quel modo: vale a dire le”, che non contravvengono alla legge, e quelle non, cui invece è accaduto di farne violazione. A dare la notizia dovrebbero essere quelli che la pensano come Piercamilloha sempre fatto mostra di pensare, spiegando appunto che le” non violano la legge e che, se invece vi contravvengono, e per il fatto di contravvenirvi, cessano di essere.Indugiare sulla penosa vicenda processuale che ha condotto all’irrevocabilità della decisione di condanna almeno per una parte delle imputazioni rivolte asarebbe ingeneroso.