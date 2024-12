Sbircialanotizia.it - Daniela Ruggi scomparsa nel modenese, arrestato un 66enne

L'uomo è conosciuto come 'lo sceriffo' ed è stato uno degli ultimi a vederla Custodia in carcere e sequestro di armi, cellulare e automobile. Sono queste le misure cautelari, predisposte dalla Procura di Modena nei confronti di unresidente a Polinago, comune della zona del Frignano, che ora risulta indagato per sequestro di persona .