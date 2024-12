Bolognatoday.it - Dalla tangenziale ai lavori del tram: i cantieri e le modifiche al traffico

Leggi su Bolognatoday.it

Altristradali in programma da lunedì 9 dicembre che in caso di maltempo potrebbero essere ricalendarizzati: Bolognina,, fino aidelin centro e in periferia. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaTodaysu asse-autostradale di.