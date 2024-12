Crolla palazzo all'Aja, ci sono vittime

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.53 Secondo l'olandese De Telegraaf, cialmeno 20, all'Aja, dopo il crollo di una palazzina di tre piani, non lontana dal centro. Il quotidiano cita come fonte i servizi di emergenza ma non specifica se per '' si intendano solo morti o anche feriti. Nell'edificio è divampato un incendio seguito da un'esplosione, che lo ha sbriciolato, e diverse personestate estratte vive dalla macerie. Diverse decine i vigili del fuoco impegnati contro il rogo e nei soccorsi.