Feedpress.me - Crisi Stellantis, lavoratori Trasnova in presidio: Pomigliano ferma

Leggi su Feedpress.me

in, fabbriche chiuse, nuovi licenziamenti nell’indotto. Non si allenta il pressing della politica che ribadisce la richiesta che John Elkann vada in Parlamento a riferire sulla situazione diin attesa dell’incontro al Mimit convocato per il 17. Oggi Carlo Calenda ha annunciato che chiederà ai presidenti di Camera e Senato e ai partiti di maggioranza e opposizione.