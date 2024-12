Lidentita.it - Corea del Sud, Yoon si scusa ma oggi si vota l’impeachment

Leggi su Lidentita.it

Il presidente delladel Sud,Suk-yeol, ha presentato pubblicamente le sue scuse per la dichiarazione di legge marziale annunciata martedì sera e successivamente revocata a causa dell’opposizione parlamentare. In un messaggio televisivo rivolto alla nazione,ha riconosciuto l’errore e promesso che una simile situazione non si ripeterà. “Non mi sottrarrò alla responsabilità .del Sud,simasiL'Identità.