Salernotoday.it - Controlli antidroga ad Angri: 41enne finisce in carcere

Leggi su Salernotoday.it

La Polizia di Stato ha arrestato unnel comune di. Nel corso di alcuni, l’uomo è stato trovato in possesso di cocaina e altra sostanza stupefacente. E, per questo, è stato rinchiuso neldi Salerno, in attesa della convalida dell’arresto che potrebbe arrivare al.