Sbircialanotizia.it - Conte: “Non vedo rischio scissione M5S. Grillo? Gli daranno incarico come a Di Maio”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il leader Cinquestelle: "Se Beppe vuole provare a fare una nuova iniziativa politica, e nessuno glielo può impedire, faccia una fondazione" "Non" ilnel Movimento 5 stelle "perchéuna comunità che oggi si è alzata in piedi, alza la testa anche di fronte al garante e ha lavorato per definire nuovi .