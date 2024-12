Foggiatoday.it - Concorsi in Comune, la sindaca ai candidati: "Formula selettiva d’avanguardia, non sarà terno al lotto”

Leggi su Foggiatoday.it

Si avvicina la data delle prove selettive per il concorso indetto daldi Foggia (qui i dettagli e le posizioni aperte) e laMaria Aida Episcopo si rivolge a tutti ie le candidate "perrvi il più sentito In bocca al lupo per le prove che vi apprestate ad.