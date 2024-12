Lanazione.it - Commercio ambulante abusivo al Macrolotto Zero, sanzioni per oltre 10mila euro

Prato, 7 dicembre 2024 - Sono due gli ambulanti multati la scorsa settimana dalla Polizia municipale perché sorpresi a vendere frutta e verdura nel tratto di via Pistoiese aldove è in vigore il divieto disu area pubblica. Si tratta di un cinquantenne italiano e di un quarantenne cinese. Il primo ha regolare licenza e pertanto dovrà pagare una sanzione amministrativa di 500per non aver rispettato il divieto di vendita in quell’area del quartiere. Il secondo invece è anchee pertanto sono scattati una sanzione da 5milae il sequestro ai fini della confisca di tutta la merce pari a una cinquantina di cassette di ortaggi, verdure e frutta del peso complessivo ditre quintali. Anche al mercato di viale Galilei è stato effettuato un intervento di contrasto alda parte degli agenti di piazza dei Macelli.