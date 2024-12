Ilfoglio.it - Come funziona un’autostrada? Viaggio immersivo in un cervello tecnologico

Leggi su Ilfoglio.it

Ildi quel complesso sistema nervoso che si estende per tremila chilometri e ci fa viaggiare da Scilla al Monte Bianco è in un’area alla periferia est di Roma, tra Casal Bruciato e il Fort. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti