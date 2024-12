Gqitalia.it - Come Colnago, «la Ferrari delle biciclette», ha scritto la storia del ciclismo

Chiedete diin giro per il mondo. Vi risponderanno in maniera univoca: «le». Un Heritage rimasto «fedele alla linea», tracciando una traiettoria di successi, innovazione ed'élite, dal '54, anno della fondazione, ai giorni nostri. L'abbiamo toccata con mano questa, grazie ad una visita nelle sede di Cambiago, nei dintorni di Milano. Una mattinata “rivelatoria” diil marchio del Trifoglio, per settant'anni, abbia contribuito a scrivere ladel, trazione e avanguardiaUna fase della progettazioneSi respira e si tocca ladela Cambiago. Dalle intuizioni rivoluzionarie del fondatore Ernestoper innovare la bicicletta, passando alle leggendarie collaborazioni sportive e imprenditoriali.quella con Enzo, negli anni '80, per portare la fibra di carbonio sulle