Cocaina al distributore di benzina in zona Sempione: arrestato 35enne

Milano, 7 dicembre 2024 – La Polizia di Stato haa Milano un cittadino italiano di 35 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Giovedì sera, gli agenti della 6° Sezione della Squadra Mobile, nel corso di un servizio mirato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in, in particolare viale Certosa, via Teodorico, via Scarampo e vie limitrofe hanno hanno notato un cittadino italiano di 45 anni vicino a un’autovettura che si guardava intorno in attesa di qualcuno. Lì l’uomo è stato raggiunto dale insieme, a bordo delle proprie auto, sono giunti presso unin via Scarampo angolo via Teodorico dove l’acquirente è entrato a bordo dell’auto delper poi uscire poco dopo. I poliziotti che avevano assistito alla scena hanno fermato i due uomini e, a seguito di perquisizione personale, ilè stato trovato in possesso di 17 involucri diper un peso totale di circa 14 grammi e 505 euro in contanti mentre il 42enne è stato trovato in possesso di una dose diprecedentemente acquistata per 70 euro.