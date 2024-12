Padovaoggi.it - Cittadella, mister Dal Canto: «A Spezia sarà una gara di duelli, senza spazio di errori. Pronti a dare battaglia al Picco»

Leggi su Padovaoggi.it

Azzerare e ricominciare.i cattivi pensieri del periodo, con la determinazione vista tra il secondo tempo di Bari e il pari interno contro la Juve Stabia. In casal'attualità dice ultimo posto, anche se con una classifica così corta, non c'è tempo per disperarsi troppo, quanto di.