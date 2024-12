Romadailynews.it - Cina: turisti stranieri si godono paese delle meraviglie invernale di Harbin

, 07 dic – (Xinhua) – Con l’arrivo di dicembre,si trasforma in un paradiso innevato scintillante, attirando avventurieri da tutto il mondo desiderosi di immergersi nella sua magia ghiacciata. Freddo? Si’. Ma l’emozione e’ piu’ ardente che mai! Scoprite come ci si diverte in questo. Agenzia Xinhua