Certaldo sfida i biancorossi: scontro diretto per la salvezza in Eccellenza

Sarà ilad aprire la quattordicesima giornata del girone A di, nell’anticipo odierno delle 14.30 a Ponte Buggianese contro ilocali: match molto importante perché si tratta di unoin chiave. Le due sono appaiate a quota 10 al penultimo posto con 4 lunghezze di ritardo dalladiretta. Per l’occasione mister Marco Corsi dovrà fare a meno degli squalificati Lastrucci e Pagliai, quest’ultimo fermato per 4 turni dal Giudice Sportivo. Nello stesso raggruppamento domani alle 14.30 scenderanno in campo anche Fucecchio e Montespertoli. I bianconeri saranno di scena a Massa mentre la squadra di Sarti andrà a far visita alla Sestese. Il Fucecchio in settimana ha rescisso il contratto ad Andreotti, arrivato dal Cenaia e adesso passato al Mobilieri Ponsacco, e al giovane Badalassi.