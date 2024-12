Quotidiano.net - 'Cent'anni di solitudine': il capolavoro di Márquez rivive nella serie Netflix

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 7 dicembre 2024 – "Troveremo un luogo nuovo in cui tutte le paure dei nostri antenati non ci opprimeranno. Dove potremo amarci liberamente e formare una famiglia". José Arcadio Buendía (Marco González) stringe la mano della sua amata sposa Úrsula Iguarán (Susana Morales), portata all'altare contro la volontà dei genitori perché cugini, in una scena del primo episodio di 'di'. La– dall'11 dicembre sulla piattaforma – è la prima trasposizione seriale delscritto dal premio Nobel Gabriel Garcíanel 1967. E quella scena è il preludio che dà il via all'incredibile epopea umana e storica che attraversa il racconto. Il lungo viaggio intrapreso dai due alla ricerca di una nuova casa non sarà solitario. Al fianco di José e Úrsula un gruppo di uomini e donne che hanno scelto di lasciare il loro villaggio alle spalle per fondare una nuova città.