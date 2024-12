Leccotoday.it - C'è la conferma del Viminale: il voto a Lecco slitta al 2026

Leggi su Leccotoday.it

Il primo mandato della Giunta Gattinoni durerà quasi un anno in più, così come quelle delle Amministrazioni dei comuni lecchesi dove si è votato nel 2020. Il motivo? All'epoca dei fatti si andò alle urne qualche mese più tardi del previsto causa covid, e in particolare al settembre 2020. Una.