Modenatoday.it - Cavallo sfinito bloccato in un box, estratto e risollevato dai Vigili del Fuoco /VIDEO

Leggi su Modenatoday.it

Intervento particolare questa mattina per ideldi Modena che si sono prodigati per liberare unipovedente, che si era incastrato nel box all'interno della stalla.A causa dello sforzo molto intenso, l'animale aveva perso tutte le energie e non riusciva più a rimettersi in.