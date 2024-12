Lanazione.it - Carosello di racconti: Elisabetta Amoroso al circolo culturale Anuket di La Spezia

Leggi su Lanazione.it

Chi conosce le sue opere, sa già che si tratta di libri ad alto tasso di buonumore, anche se capaci di far riflettere allo stesso tempo sulla vita di ognuno di noi, come singoli e dentro la società. Chi non le conosce, invece, potrà ‘fare il pieno’ delle sue pagine e della sua graffiante ironia in occasione del pomeriggio a lei dedicato, in programma oggi alle 17.30 aldi via della Ghiara 147 alla. L’evento si chiama "di" e proporrà un reading con lavori tratti da alcuni dei più amati libri di, docente di matematica spezzina con il pallino della letteratura, quali "Tutta colpa del fato", "Casi miei", "Omicidi a fin di bene e altre nefandezze", "Pensione o morte". Ad interpretarli, i "magnifici lettori" Chiara Giordano, Enrica Lombardi, Franca Rapallo, Loredana Mirra, Massimo Giorda e Maurizio Ricevuto.