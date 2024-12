Ilrestodelcarlino.it - Campionato A2 femminile: scontro al vertice tra Halley Thunder Matelica e Apu Delser Crich Udine

La 10ª giornata deldi A2propone il big match tra la, seconda in classifica con 14 punti, e la Apu, prima nel girone con 16 punti. L’incontro è in programma oggi al PalaChemiba di Cerreto d’Esi (ore 18.30). Le matelicesi vengono da quattro vittorie consecutive, l’ultima delle quali sabato scorso sul parquet di un’altra big del girone, Mantova, per 60-61. Dall’altra parte del campo c’è unache finora ha perso solo una volta: il 16 novembre in casa con Mantova (55-57 per le lombarde). La curiosità statistica è che si affrontano due squadre con un bel potenziale offensivo:è la formazione che finora segna di più in(65.8 punti),è la terza (65,1). "Giochiamo contro una delle favorite al salto di categoria – dice il coach Domenico Sorgentone – che rispetto allo scorso anno si è rinforzata con l’inserimento di Carlotta Gianolla nel ruolo di 4-5.