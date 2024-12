Quotidiano.net - Calenda, Elkann deve venire in Parlamento

"Prendo atto che ci viene comunicato che la strategia (di Stellantis, n.d.r.) rispetto a Tavares non cambia, che Tavares non è stato mandato via perché ha commesso degli errori, e che si andrà avanti così come si è andati avanti fino ad adesso, cioè con della gran cassa integrazione, e i veicoli scesi sotto i 500mila, cioè la metà rispetto all'era Marchionne. Questo pone un fatto politico. Alla fine di questa trasmissione, ripeterò la richiesta ai presidenti di Camera e Senato di audire John". Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo, alla trasmissione Omnibus su La7, in un dibattito con il capo delle risorse umane di Stellantis, Giuseppe Manca. "Se non è cambiato niente nella strategia, allora avete un grandissimo problema in Italia - ha proseguito il leader di Azione, rivolto a Manca -.