Romatoday.it - Calciomercato Eccellenza, l'Aranova annuncia un nuovo difensore centrale

Leggi su Romatoday.it

Tanti anni nelle serie minori laziali per ilcolpo dell', che ufficializza ilGabriele Pellegrino. Il classe '99 ha girato per tutte le serie minori laziali, iniziando con Lupa Roma e Palocco per poi proseguire cinque stagioni con la maglia della W3 Maccarese e poi.