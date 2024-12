Lapresse.it - Calcio: Serie A, Roma-Lecce 4-1

, 7 dic. (LaPresse) – Lacala il poker all’Olimpico contro ile vede la luce alla fine del tunnel, tornando alla vittoria dopo oltre un mese. Gli uomini di Claudio Ranieri passano in vantaggio al 13? con un diagonale velenoso di Salaemaekers, oggi titolare dal primo minuto. Un fallo di Saud in area vale, però, ildi rigore per i salentini, trasformato da Krstovic al 40?. Nella ripresa è un monologo dei padroni di casa. Il nuovo vantaggio arriva al 59? con un’incornata di Mancini, servito da El Shaarawy. Al 66? il subentrato Pisilli fa 3-1 su assist di Saud. Kone chiude i giochi all’86’. Per Ranieri è la prima vittoria dal suo ritorno sulla panchina giallorossa.