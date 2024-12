Genovatoday.it - Bus, ecco il nuovo orario intensificato per alcune linee collinari in Valbisagno

Novità per i servizi integrativi i13, i14 e i25 di Amt: a partire da lunedì 9 dicembre entrano in vigore i nuovi orari didella Media, che prevedono un potenziamento del servizio, in particolare nelle ore pomeridiane, sia nei giorni feriali che al sabato.