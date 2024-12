Davidemaggio.it - Burrascosa consegna del Tapiro a Guillermo Mariotto

Leggi su Davidemaggio.it

non ci sta. Dopo aver creato tanto chiacchiericcio attorno a sé con la sua fuga improvvisa dalla decima puntata di Ballando con le Stelle, il giurato ha cercato di giustificarsi parlando di un problema improvviso sorto alla maison Gattinoni. Tuttavia, tali motivazioni non hanno convinto Striscia la Notizia che, tramite l’inviato Valerio Staffelli, ha cercato dirgli und’oro. ‘Riconoscimento’ che non è andato a genio a.‘Sta sigaretta va a finire in un postoha detto il giurato visibilmente infastidito a Staffelli, che prontamente gli ha risposto: “Questa è una minaccia“. Parole che scatenano l’altra risposta al vetriolo:No, va a finire in un posto: in un posacenere. Lo scelgo io il posacenere. Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere.