Bundesliga, vincono Bayern Monaco e Leverkusen: mezzo passo falso del Francoforte

Musiala trascina i bavaresi, Sesko timbra ancora per il Lipsia. L’Eintracht si ferma in casa sul 2-2 Sono terminate le cinque sfide di questo sabato pomeriggio di. Ildi Kompany consolida la vetta vincendo 4-2 contro l’Heindenheim grazie a Musiala (doppietta), Upamecano e Goretzka. Il Lipsia supera il Kiel in trasferta in .