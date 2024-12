Ilrestodelcarlino.it - Boretto, in fiamme Maserati nel parcheggio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Reggio Emilia), 7 dicembre 2024 - Vigili del fuoco all’opera nella tarda serata di ieri per un incendio di un’autovetturaGhibli, avvenuto in via Tre Ponti, neldi un’osteria, alla prima periferia di. Alcuni passanti hanno notato il bagliore dellee hanno dato l’allarme alla centrale operativa del 115, che ha mobilitato i vigili del fuoco di Guastalla con il rinforzo dei volontari di Luzzara. In breve tempo il rogo è stato domato, ma l’auto, di proprietà di un indiano abitante a Viadana di Mantova, è risultata completamente distrutta dalle. Sul posto anche i carabinieri di Luzzara, in servizio nella zona, per eseguire gli accertamenti. Secondo i primi dati raccolti sul posto non si esclude che l’incendio possa essere stato provocato da cause accidentali, forse un problema tecnico che ha interessato in particolare la parte anteriore del veicolo.