Oasport.it - Biathlon, Marketa Davidova vince la sprint di Kontiolahti. Dorothea Wierer sfiora la top ten

Leggi su Oasport.it

, in Finlandia, nella prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di, si è disputata la10 km femminile, conclusasi con la vittoria della ceca, mentre le quattro azzurre al via sono andate tutte a punti e si sono rese protagoniste di ottime prestazioni al poligono.La vittoria è andata alla ceca, che l’ha spuntata grazie alla pulizia al poligono, imponendosi in 20’39?7, beffando la svedese Elvira Oeberg, la quale ha commesso due errori in piedi ed è finita alla piazza d’onore a 8?8. Ha completato il podio la sorprendente finlandese Suvi Minkkinen, che ha fatto 10/10 al tiro ed è terminata terza a 11?9. Beffata per un decimo di secondo la tedesca Franziska Preuss, gravata da un errore al secondo poligono, quarta a 12?0.A seguire cinque atlete senza errori al tiro: quinta piazza per la norvegese Karoline Offigstad Knotten a 15?3, sesta posizione per la tedesca Julia Tannheimer a 21?1, settimo posto per la svedese Sara Andeon a 28?9, ottava piazza per l‘austriaca Lisa Theresa Hauser a 29?6, nona posizione per l’elvetica Lena Haecki-Gross a 30?8.